Росія намагається дестабілізувати ситуацію у Європі перед виборами, що мають відбутися незабаром. Країна-агресорка активно проводить операції.

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Атаки Росії

У своїй щорічній доповіді парламенту 28 лютого розвідувальні служби Італії повідомили, що країна-агресорка веде гібридну війну проти Італії – за допомогою шпигунства, кібератак, дезінформації та використання міграційних потоків. Таким чином Росія хоче вплинути на майбутні вибори у Європі.

Росія є найактивнішим гравцем у гібридних кампаніях на шкоду Італії та всьому Заходу,

– зазначила розвідка у звіті.

Міністр кабінету міністрів Альфредо Мантовано заявив, що останній епізод російської дезінформації стосувався протестів фермерів проти зеленої та сільськогосподарської політики ЄС й Італії.

Операції проти Європи