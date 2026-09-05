"Работают в интересах ФСБ": эксперт предупредил о гибридной войне России против НАТО

Кремль планомерно разваливает европейские страны и расширяет гибридную войну против членов НАТО. Российские спецслужбы активно используют агентов под дипломатическим прикрытием и готовят новые провокации.

Политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко рассказал 24 Каналу, что Европа уже находится в состоянии гибридной войны с Россией. Москва пытается подорвать безопасность европейских государств изнутри с помощью популистских политиков и разветвленной шпионской сети.

Как Россия влияет на безопасность Европы

Эксперт по внешней политике обратил внимание на активизацию отдельных политических сил в Германии, которые призывают прекратить помощь Украине и возобновить работу "Северного потока". В стране пройдут выборы в земельный парламент, и партия ADN, которая продвигает эту идею, имеет немалые рейтинги.

По мнению Остапенко, подобные призывы являются катастрофическими, ведь финансовая и военная поддержка Украины – это прямая инвестиция в безопасность самой Европы. В то же время позитивным шагом стало противодействие шпионам в Германии, в частности закрытие российского консульства в Бонне, где, как подчеркнул политический консультант, годами работали российские сотрудники под прикрытием.

Понятно, что персонал численностью 15 – 20 тысяч человек в Бонне – это, дай Бог, если меньше 80% сотрудников ГРУ, ФСБ и СВР, которые либо напрямую действуют там под дипломатическим прикрытием, либо просто являются сотрудниками, выполняющими какие-то задачи, но по сути работают в интересах ФСБ,

– пояснил Остапенко.

Где Кремль может проверить реакцию НАТО

Анализируя возможные направления новых провокаций Кремля в Европе, Остапенко подчеркнул, что наиболее реалистичным вариантом является проверка реакции НАТО в Балтийском регионе. Россия может прибегнуть к действиям в море или на границах балтийских стран.

По словам эксперта по внешней политике, Эстония имеет естественную защиту в виде многочисленных озер на границе, тогда как Латвия – полноценную сухопутную границу с Россией, а для давления на Литву Москва может задействовать Калининград и Беларусь. В то же время полномасштабная провокация против Польши менее вероятна, поскольку агрессор не сможет вести войну сразу по нескольким направлениям.

Создать прецедент и посмотреть на реакцию НАТО в прибалтийских странах – это наиболее вероятный сценарий,

– считает Остапенко.

О гибридной войне России против Европы: смотрите в видео