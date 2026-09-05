Політичний консультант, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко розповів 24 Каналу, що Європа вже перебуває у стані гібридної війни з Росією. Москва намагається підірвати безпеку європейських держав зсередини через популістських політиків та розгалужену шпигунську мережу.

Як Росія впливає на безпеку Європи

Експерт із зовнішньої політики звернув увагу на активізацію окремих політичних сил у Німеччині, які закликають припинити допомогу Україні та відновити роботу "Північного потоку". В країні пройдуть вибори до земельного парламенту і партія ADN, яка це просуває, має чималі рейтинги.

На думку Остапенка, подібні заклики є катастрофічними, адже фінансова та військова підтримка України є безпосередньою інвестицією в безпеку самої Європи. Водночас позитивним кроком стала протидія шпигунам у Німеччині, зокрема закриття російського консульства у Бонні, де, як наголосив політичний консультант, роками працювали співробітники Росії під прикриттям.

Зрозуміло, що персонал 15 – 20 тисяч в Бонні – це, дай Боже, якщо менше ніж 80% ГРУшників, ФСБшників і СЗРшників, які або прямо діють там під дипломатичним прикриттям, або просто є працівниками, які роблять якісь дії, але по факту вони працюють на інтереси ФСБ,

– пояснив Остапенко.

Де Кремль може випробувати реакцію НАТО

Аналізуючи можливі напрямки нових провокацій Кремля в Європі, Остапенко наголосив, що найбільш реалістичним варіантом є випробовування реакції НАТО у Балтійському регіоні. Росія може вдатися до дій у морі або на кордонах балтійських країн.

За словами експерта із зовнішньої політики, Естонія має природний захист у вигляді багатьох озер на кордоні, тоді як Латвія – повноцінний сухопутний кордон з Росією, а для тиску на Литву Москва може залучити Калінінград та Білорусь. Натомість повномасштабна провокація проти Польщі є менш ймовірною, оскільки агресор не зможе потягнути війну на кількох напрямках одразу.

Створити прецедент і дивитися на реакцію НАТО в балтійських країнах – це найбільш ймовірний сценарій,

– вважає Остапенко.

Про гібридну війну Росії проти Європи: дивіться у відео