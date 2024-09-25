Об этом сообщает Reuters. Усиление хуситов может подорвать международные интересы в обеспечении свободы судоходства и стабильности в Красном море и на Ближнем Востоке.

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Кремль может усилить сотрудничество с хуситами

Россия изучает возможность передачи хуситам ракет "Яхонт", что может существенно увеличить их возможности для атак на американские и европейские корабли в Красном море. Как сообщают источники Reuters, окончательного решения о поставках пока не принято.

Справка. Хуситы ранее выразили поддержку радикальной группировке "ХАМАС", признанной террористической в США и ЕС, которая ведет войну с Израилем. Они также объявили о намерении атаковать корабли союзников Израиля в Красном море.

В результате действий хуситов было потоплено как минимум два судна, а еще одно захвачено, что вызвало сбои в мировой морской торговле, изменения маршрутов и рост страховых расходов. Несмотря на удары США по позициям хуситов, угроза для судов в этом регионе остается.

Официальный представитель хуситов Мохамед Абдель-Салам сообщил, что у них нет информации о возможной поставке ракет. Министерство обороны России и иранское представительство при ООН не прокомментировали эту ситуацию.