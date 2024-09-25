Про це повідомляє Reuters. Посилення хуситів може підірвати міжнародні інтереси в забезпеченні свободи судноплавства та стабільності в Червоному морі та на Близькому Сході.

Дивіться також "Дорога з двостороннім рухом": Блінкен закликав зупинити співпрацю Росії з Іраном, КНДР і Китаєм

Кремль може посилити співпрацю із хуситами

Росія вивчає можливість передачі хуситам ракет "Яхонт", що може суттєво збільшити їхні можливості для атак на американські та європейські кораблі у Червоному морі. Як повідомляють джерела Reuters, остаточного рішення про постачання поки не ухвалено.

Довідка. Хусити раніше висловили підтримку радикальному угрупованню "ХАМАС", визнаному терористичним у США та ЄС, яке веде війну з Ізраїлем. Вони також оголосили про намір атакувати кораблі союзників Ізраїлю у Червоному морі.

Внаслідок дій хуситів було потоплено як мінімум два судна, а ще одне захоплено, що викликало збої у світовій морській торгівлі, зміни маршрутів та зростання страхових витрат. Незважаючи на удари США по позиціях хуситів, загроза для судів у цьому регіоні залишається.

Офіційний представник хуситів Мохамед Абдель-Салам повідомив, що у них немає інформації про можливе постачання ракет. Міністерство оборони Росії та іранське представництво при ООН не прокоментували цю ситуацію.