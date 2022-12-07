Россия ведет захватническую войну, – у Зеленского прокомментировали слова Путина о "новых территориях"

Российский диктатор Владимир Путин снова заявил о своих имперских взглядах. Во время встречи с членами Совета по правам человека он упомянул о "важных достижениях" России.

В частности, Путин заявил, что война с Украиной может длиться долго. Также он добавил, что "новые территории", захваченные российской армией, являются весомым результатом для страны-террористки.

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Подоляк отреагировал на слова Путина

На это абсурдное заявление отреагировали в Офисе Президента. Михаил Подоляк подчеркнул, что слова российского диктатора являются подтверждением того, что Россия ведет захватническую войну против Украины.

Маски сброшены. Забудьте о "провокациях НАТО", "денацификации" и других забытых casus belli. Путин подтвердил то, что было очевидно всему миру: Россия ведет захватническую войну геноцидного типа для завоевания новых территорий, потому что так завещал Петр I. Кто еще хочет "урегулирования"?

– написал Подоляк в твиттере.

В эфире единого телемарафона Подоляк прокомментировал слова Путина, заявившего, что "Азовское море стало внутренним морем России".

Он подчеркнул, что Азовское море не является внутренним морем России, а оккупированные территории не являются достоянием РФ. Подоляк утверждает, что у Путина есть определенные иллюзии.

Во-первых, Путин зафиксировал, что у России нет никаких других целей, кроме одной – зайти в Украину, убить людей, гражданских граждан прежде всего и военных, забрать львиную долю территорий и продолжать совершать геноцид. Эту цель он сегодня окончательно зафиксировал,

– заявил советник главы ОП.

Также он добавил, что этап деблокады территорий, которые оккупировали российские захватчики.

Цинические заявления российского диктатора: главное

Встреча Путина с членами Совета по правам человека при президенте России состоялась 7 декабря. Кремлевский диктатор издал ряд маразматических заявлений о войне на Украине.