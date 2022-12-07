Россия ведет захватническую войну, – у Зеленского прокомментировали слова Путина о "новых территориях"
Источник:Михаил Подоляк
Российский диктатор Владимир Путин снова заявил о своих имперских взглядах. Во время встречи с членами Совета по правам человека он упомянул о "важных достижениях" России.
В частности, Путин заявил, что война с Украиной может длиться долго. Также он добавил, что "новые территории", захваченные российской армией, являются весомым результатом для страны-террористки.
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Подоляк отреагировал на слова Путина
На это абсурдное заявление отреагировали в Офисе Президента. Михаил Подоляк подчеркнул, что слова российского диктатора являются подтверждением того, что Россия ведет захватническую войну против Украины.
Маски сброшены. Забудьте о "провокациях НАТО", "денацификации" и других забытых casus belli. Путин подтвердил то, что было очевидно всему миру: Россия ведет захватническую войну геноцидного типа для завоевания новых территорий, потому что так завещал Петр I. Кто еще хочет "урегулирования"?
– написал Подоляк в твиттере.
В эфире единого телемарафона Подоляк прокомментировал слова Путина, заявившего, что "Азовское море стало внутренним морем России".
Он подчеркнул, что Азовское море не является внутренним морем России, а оккупированные территории не являются достоянием РФ. Подоляк утверждает, что у Путина есть определенные иллюзии.
Во-первых, Путин зафиксировал, что у России нет никаких других целей, кроме одной – зайти в Украину, убить людей, гражданских граждан прежде всего и военных, забрать львиную долю территорий и продолжать совершать геноцид. Эту цель он сегодня окончательно зафиксировал,
– заявил советник главы ОП.
Также он добавил, что этап деблокады территорий, которые оккупировали российские захватчики.
Цинические заявления российского диктатора: главное
Встреча Путина с членами Совета по правам человека при президенте России состоялась 7 декабря. Кремлевский диктатор издал ряд маразматических заявлений о войне на Украине.
- Традиционно диктатор стал рассказывать, что "это не мы". Он абсурдно говорит, что войну начала не Россия, а Украина в 2014 году.
- Еще одним "жемчугом" речи было заявление, якобы "националистические группировки в Польше хотят забрать западные территории Украины".
- Более того, диктатор издал, что украинцы расстреливают военных за уход с боевых позиций, в российских вооруженных силах ничего подобного нет, заявил Владимир Путин на встрече. Рассказывает о "массовых расстрелах, перед строем и в несколько рук".
- Также Путин упомянул о своей мобилизации. Сказал, что из 300 тысяч мобилизованных – 150 тысяч находятся на войне, из них 77 тысяч – в боевых подразделениях. Однако всем известно, что правдивость статистики, озвученная Кремлем, сомнительна.