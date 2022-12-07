Зокрема, Путін заявив, що Війна з Україною може тривати довго. Також він додав, що "нові території", які загарбала російська армія, є вагомим результатом для країни-терористки.

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Подоляк відреагував на слова Путіна

На цю абсурдну заяву відреагували в Офісі Президента. Михайло Подоляк наголосив, що слова російського диктатора є підтвердженням того, що Росія веде загарбницьку війну проти України.

Маски скинуто. Забудьте про "провокації НАТО", "денацифікацію" та інші забуті casus belli. Путін підтвердив те, що було очевидно всьому світу: Росія веде загарбницьку війну геноцидного типу задля завоювання нових територій, бо так заповів Петро I. Хтось іще хоче "врегулювання"?

– написав Подоляк у твітері.

В ефірі єдиного телемарафону Подоляк прокоментував слова Путіна, який заявив, що "Азовське море стало внутрішнім морем Росії".

Він наголосив, що Азовське море не є внутрішнім морем Росії, а окуповані території не є надбанням РФ. Подоляк стверджує, що у Путіна є певні ілюзії.

По-перше, Путін зафіксував, що у Росії немає ніяких інших цілей, крім однієї – зайти в Україну, вбити людей, цивільних громадян перш за все і військових, забрати левову частку територій, і продовжувати чинити геноцид. Цю ціль він сьогодні остаточно зафіксував,

– заявив радник глави ОП.

Також він додав, що наразі етап деблокади територій, які окупували російські загарбники.

Цинічні заяви російського диктатора: головне

Зустріч Путіна з членами Ради з прав людини при президенті Росії відбулася 7 грудня. Кремлівський диктатор видав низку маразматичних заяв про війну в Україні.