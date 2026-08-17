Эти данные предоставили в МИД Украины в ответ на запрос "Суспильне".

Что известно об африканцах в российской армии?

Граждане африканских стран, воюющие в составе российской армии, попадают в плен к СОУ. В настоящее время на территории Украины в статусе военнопленных находятся 35 наемников из 17 стран Африки. Наибольшее количество рекрутов зафиксировано из:

Кении;

Египта;

Камеруна;

Ганы;

Нигерии;

Уганды;

Алжира;

Мали.

МИД сообщает, что российские спецслужбы вербуют граждан африканских стран с помощью обмана, манипуляций и принуждения. Иностранцам могут предлагать гражданскую работу или обучение, обещать высокую зарплату, российское гражданство или другие социальные и миграционные преимущества.

В то же время во многих случаях их заставляют подписывать военные контракты на русском языке, угрожая депортацией или тюремным заключением.

При этом Украина пытается противодействовать российской вербовке граждан африканских стран. Украинские дипломатические представительства регулярно информируют местные власти о случаях вовлечения их граждан в войну России против Украины и проводят соответствующие информационные кампании.

Совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными МИД также создал специальный сайт на английском , французском и суахили.

На нем собраны данные о схемах российского рекрутинга, показания пострадавших, аналитические материалы, советы для потенциальных жертв и их родственников, а также информация о том, как сообщить о деятельности вербовщиков.

20 июля власти Ботсваны заявили о увеличении числа случаев вербовки своих граждан для участия в войне России против Украины.

В то же время в феврале организация Inpact, реализующая программу All Eyes On Wagner, сообщала как минимум о 316 африканцах, воевавших на стороне России.

По словам директора Департамента Африки и региональных африканских организаций МИД Украины Любови Абравитовой, по состоянию на май 2026 года в российской армии находились или находятся не менее 2965 граждан из 36 африканских стран.

Напомним, во время боевого задания в одной из стран Африки погиб российский пилот Дмитрий Сердинов, который также был администратором пропагандистского Z-канала "Воевода вещает".