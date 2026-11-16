Россия привлекает молодых африканок для сборки ударных беспилотников в специальной экономической зоне "Алабуга". Вместо обещанного обучения и гражданской работы иностранных девушек заставляют трудиться на военном производстве.

Об этом идет речь в расследовании Fox News и Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Как россияне эксплуатируют африканок?

Журналисты отмечают, что страна-агрессор обманным путем заманивает молодых девушек из африканских стран. После этого их ставят в безвыходное положение и заставляют собирать дроны в специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. В ходе расследования было установлено, что две женщины из Туниса и Уганды являются вероятными координаторами, отвечающими за вербовку. Однако их деятельность не удалось независимо подтвердить.

Благодаря доступу к внутренней документации предприятия следователи установили имена как минимум 50 работниц. Они родом из ряда стран:

Уганда;

Эфиопия;

Замбия;

Зимбабве;

Танзания;

Кения;

Гамбия;

ДР Конго;

а также Шри-Ланка.

Для привлечения иностранных девушек российские культурные центры совместно с сетью посредников на африканском континенте продвигали рекрутинговую программу "Алабуга Старт". Молодым девушкам обещали поступление в высшие учебные заведения на территории страны-агрессора, а также высокооплачиваемые вакансии в гражданских компаниях.

Однако после того, как они приезжали в Россию, сталкивались с искусственно созданными препятствиями во время вступительных и языковых экзаменов. Девушки, у которых не было средств на билеты домой, оказывались в ловушке. Они попадают в полную зависимость от администрации производственного комплекса.

В итоге молодых иностранных девушек отправляют на сборку ударных беспилотников, которые враг запускает по мирным украинским городам. Женщины вынуждены работать в длительные ненормированные смены за значительно заниженную плату под круглосуточным строгим надзором.

Несмотря на разоблаченные манипуляции, Москва пытается закрепить вербовку на уровне двусторонних соглашений. В конце октября 2026 года министр труда Ганы заключил соглашение с руководством "Алабуги" о трудоустройстве граждан.

ДР Конго подписала пятилетний меморандум о профессиональном обучении. Журналисты отмечают, что официальные договоренности о промышленном сотрудничестве являются прикрытием для пополнения персонала российского ВПК.

Без этих усилий за рубежом, без этой помощи из-за рубежа России было бы трудно дольше поддерживать войну,

– заявила соучредительница УЦБС Соломия Хома.

Программа вербовки привлекла внимание международного сообщества. В мае 2026 года британское правительство ввело санкции против семи лиц и организаций, связанных с "Алабуга Старт". Лондон обвинил программу в мошенничестве и привлечении иностранцев к производству дронов. Однако сотрудничество Москвы с африканскими странами продолжается.

Отметим, что по схожим схемам российское командование заманивает иностранцев и непосредственно в зону боевых действий. Мужчинам предлагают гражданские вакансии, после чего изымают документы и посылают в пехотные штурмы.

По состоянию на осень 2026 года российская армия привлекла более 5400 граждан из 43 африканских стран. Кремль распространяет свою дезинформацию через партнерские радиостанции и интернет-ресурсы