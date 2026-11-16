"Після школи на завод": молодих африканок вербують збирати "Шахеди" в "Алабузі", – Fox News

Про це пише Fox News у власному розслідуванні, проведеному за сприяння Українського центру безпеки та співпраці.

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Як росіяни експлуатують африканок?

Журналісти зазначають, що країна-агресорка обманом затягує молодих дівчат з африканських країн. Після цього їм створюють безвихідну ситуацію та змушують збирати дрони у спеціальній економічній зоні "Алабуга" у Татарстані. В ході розслідування встановили, що дві жінки з Тунісу та Уганди є ймовірними координаторами, які відповідають за вербування. Проте їхню діяльність не змогли незалежно підтвердити.

Завдяки доступу до внутрішньої документації підприємства розслідувачі встановили імена щонайменше 50 робітниць. Вони походять з низки країн:

Уганда;

Ефіопія;

Замбія;

Зімбабве;

Танзанія; Кенія;

Гамбія;

ДР Конго;

а також Шрі-Ланка.

Для того, щоб залучати іноземок російські культурні центри разом із мережею посередників на африканському континенті просували рекрутингову програму "Алабуга Старт". Молодим дівчатам обіцяли вступ до вищих навчальних закладів на території країни-агресорки, а також високооплачувані вакансії в цивільних компаніях.

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Проте після того, як вони приїжджали до Росії, вони стикались зі штучно створеними перешкодами під час вступних та мовних іспитів. Дівчата, які не мали коштів на квитки додому, опинялися у пастці. Вони потрапляють у повну залежність від адміністрації виробничого комплексу.

У підсумку молодих іноземок відправляють складати ударні безпілотники, які ворог запускає по мирних українських містах. Жінки змушені працювати у тривалі ненормовані зміни за значно занижену плату під цілодобовим суворим наглядом.

Попри викриті маніпуляції, Москва намагається закріпити вербування на рівні двосторонніх домовленостей. Наприкінці жовтня 2026 року міністр праці Гани уклав угоду з керівництвом "Алабуги" щодо працевлаштування громадян

ДР Конго підписала п'ятирічний меморандум про професійне навчання. Журналісти зазначають, що офіційні домовленості про промислову співпрацю є прикриттям для поповнення персоналу російського ВПК.

Без цих зусиль за кордоном, без цієї допомоги за кордоном Росії було б важко довше підтримувати війну– заявила співзасновниця УЦБС Соломія Хома.

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Програма вербування привернула увагу міжнародної спільноти. У травні 2026 року британський уряд запровадив санкції проти семи осіб та організацій, пов'язаних з "Алабуга Старт". Лондон звинуватив програму в шахрайстві та залученні іноземців до виготовлення дронів. Проте співпраця Москви з африканськими країнами триває.

Зазначимо, що за схожими схемами російське командування заманює іноземців і безпосередньо до зони бойових дій. Чоловікам пропонують цивільні вакансії, після чого відбирають документи й відправляють у піхотні штурми.

Станом на осінь 2026 року російська армія залучила понад 5400 громадян із 43 держав Африки. Кремль поширює свою дезінформацію через партнерські радіостанції та інтернет-ресурси