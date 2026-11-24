Российские спецслужбы все активнее ищут исполнителей для шпионажа и диверсий в странах Европейского Союза. Для этого они маскируют опасные задания под обычные предложения подработки, обещая быстрый заработок.

Об этом сообщило ГУР Минобороны.

Как Россия вербует агентов через Discord?

С начала года на Discord было опубликовано более 20 миллионов объявлений о работе, замаскированных под простые задания с возможностью быстрого заработка.

Большинство таких предложений размещалось с одноразовых аккаунтов, зарегистрированных с помощью телефонных номеров Индии, Ирана и ряда стран Ближнего Востока.

Цель Кремля – привлечь исполнителей к шпионской и диверсионно-подрывной деятельности в Центральной и Восточной Европе, в частности в странах Балтии.

Кого российские спецслужбы пытаются завербовать?

Основными целями вербовщиков являются финансово уязвимые люди – местные жители, беженцы и мигранты. Особое внимание россияне уделяют молодежи в возрасте от 18 до 25 лет, а также сторонникам радикальных, популистских, пацифистских и этнических движений.

За выполнение заданий обещают от 1500 до 3000 долларов. Деньги перечисляют в криптовалюте или через банковские счета посредников после подтверждения результатов работы.

Какие объекты интересуют российских агентов в Европе?

Российские спецслужбы собирают информацию о военной технике и базах НАТО, энергетической инфраструктуре, вышках сотовой связи, предприятиях оборонно-промышленного комплекса и других стратегически важных объектах в странах Евросоюза.

Для Кремля такие данные могут стать основой для дальнейшей шпионской деятельности и подготовки диверсий.

Напомним, ранее мы писали о том, как Россия превращает блогеров в инструменты пропаганды и вмешивается в работу СМИ. Тогда украинская разведка обнародовала данные руководства агентства "Россотрудничество", представительства которого Кремль использует для сохранения влияния в ЕС.