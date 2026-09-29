Россия заманивает граждан Таиланда на войну против Украины: обещает "фальшивые" 70 тысяч долларов

Российская армия продолжает разворачивать масштабную рекламную кампанию по привлечению иностранцев к участию в боевых действиях. Людей заманивают большими деньгами и паспортами, однако вместо безопасной службы отправляют на верную смерть.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Как проходит российская вербовка

Страна-террористка сосредоточилась на странах Глобального Юга, в частности активно распространяет рекламу в тайском инфопространстве. За подписание контракта тайцам предлагают около 70 тысяч долларов, российское гражданство и гарантируют пребывание в глубоком тылу.

На практике все обещания оказываются откровенной ложью. Большинство завербованных иностранцев не получают никаких выплат и сразу попадают на самые горячие и опасные участки передовой.

В ЦПД объясняют, что Кремль вынужден прибегать к таким манипуляциям из-за огромных потерь. Поскольку количество россиян, желающих добровольно идти воевать, существенно уменьшилось, военное руководство пытается компенсировать нехватку живой силы за счет иностранцев.

Напомним, что каждый десятый пленный в Украине является гражданином другого государства. Начиная с 2022 года, контракты с российской армией подписали почти 29 тысяч иностранцев из разных уголков мира.

Недавно сообщалось, что Москва организовала схему привлечения наемников из Йемена. Из-за международного давления россиянам пришлось свернуть вербовку почти в сорока странах, поэтому теперь они ищут людей преимущественно в Африке, Центральной Азии и Южной Америке.