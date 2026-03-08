Едут уборщиками и оказываются на фронте: Рёпке ответил, где Кремль вербует наемников
- Кремль вербует наемников, обещая им работу строителей и уборщиков, а потом заставляет подписать контракт.
- В 2022 году в России мобилизовали 250 тысяч человек, а сейчас Путин пытается избежать новой мобилизации, раздавая "дорогие контракты" россиянам.
Москва не планирует объявлять мобилизацию и продолжает предлагать россиянам бешеные деньги за подписание контрактов. Однако также в России нашли "более дешевый" способ пополнения армии – наемники, в частности, из Африки.
Им предлагают работу в стране-агрессоре, а потом не оставляют другого выбора, чем пойти воевать. Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик BILD Юлиан Рёпке, отметив, что это полностью соответствует российской схеме – врать и вести пропаганду против всех стран.
Где Кремль вербует наемников?
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в российской армии воюет более 1700 наемников из 36 стран Африки. Им предлагают работу строителей, охранников и даже уборщиков в стране-агрессоре, обещая высокие зарплаты и легальный статус. По прибытии у них забирают документы и заставляют подписать контракт с российской армией.
Если на стороне Украины воюют 6 тысяч колумбийцев и они сознательно подписывали контракт, то наемники едут в Россию быть "уборщиками в Санкт-Петербурге". Когда они сделают что-то не то, им говорят, что теперь они преступники и имеют единственный шанс – ехать воевать,
– подчеркнул Репке.
Ранее писатель и публицист Ростислав Мурзагулов также отметил, что иностранцам обманом предлагают работать водителями и поварами в России. А после подписания контракта их сразу отправляют выполнять боевые задачи на передовую.
По словам военного аналитика, в 2022 году в России мобилизовали 250 тысяч человек, что вызвало сильное общественное недовольство. Тогда россияне бежали, в частности, в Грузию.
Поэтому Путин хочет избежать мобилизации любой ценой и "раздает" контракты. Однако это дорого – в некоторых регионах страны-аегрсорки оккупантам платят до 70 тысяч евро в первый день. В то же время призывников в России на фронт массово не отправляют. Вероятно, это означает подготовку к новой войне с НАТО.
Не только Африка: откуда еще Кремль набирает наемников?
- Россия предлагает льготы и высокие зарплаты гражданам Непала, Южная Азия. Россия завербовала около 15 тысяч человек оттуда.
- Страна-агрессор также активно вербует жителей Сьерра-Леоне и Кубы. В этих странах граждане имеют небольшой заработок, а Россия предлагает мужчинам легкий и быстрый заработок.
- В армии страны-агрессора также есть граждане Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Индии и Сербии.