Вместо дронов – пехота и штурмы: как Россия вербует студентов в "элитные беспилотные войска"

Российские власти активно вербуют студентов и молодежь в подразделения беспилотных систем. В то же время часть новобранцев после подписания контрактов перебрасывают в пехоту и отправляют на штурмы.

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

Как Россия вербует студентов на войну?

Агенты движения "Атеш" сообщают о системной кампании по привлечению молодежи, в частности студентов, в подразделения беспилотных систем российской армии. Военные подают это как "современную и перспективную" специализацию – с технологическим имиджем и обещаниями "воевать с планшета".

Впрочем, после подписания контракта человек становится полноценным военнослужащим российских вооруженных сил, а это не гарантирует службы именно в подразделении БпЛА.

Российское командование уже практикует переброску личного состава из технических структур в пехоту – на штурмовые операции. Молодые физически подготовленные ребята идут затыкать дыры на передовой,

– говорится в сообщении.

В частности, такую практику зафиксировали в 50-й отдельной бригаде беспилотных систем "Варяг", куда сейчас активно набирают новобранцев.

По имеющимся данным, около 40% тех, кто соглашается "воевать с планшета", впоследствии переводят в штурмовые подразделения отдельными приказами.

Эти данные переданы по назначению. Мы продолжаем отслеживать, как ВС России перераспределяют завербованных и где именно их бросают в бой,

– добавили агенты "Атеш".

Напомним, Россия готовится к продолжению наступательных действий летом, однако открыто объявлять новую мобилизацию в Кремле пока не спешат.

Такие мнение высказал в эфире 24 Канала политтехнолог Тарас Загородний. По его словам, недостаток личного состава пытаются закрывать тише: через деньги, разнарядки, давление в государственных структурах и добровольно-принудительный набор, который подают не как новый этап мобилизации, а как привычное доукомплектование.

В то же время проблемы внутри России накапливаются, ведь людей из бедных и маргинальных сред уже становится меньше, а покупать новых желающих все труднее.

Справка. По состоянию на 14 мая 2026 года общие потери России в полномасштабной войне, по данным Генштаба, достигли около 1 345 240 военных. Также с начала вторжения враг потерял 11 931 танк, 24 557 боевых бронированных машин, 42 053 артиллерийских систем, 1379 средств ПВО, 435 самолетов, 352 вертолета, 33 корабля и катера, 2 подводные лодки, 4585 крылатых ракет и 289 678 БПЛА оперативно-тактического уровня.

В России приняли новый законопроект: о чем идет речь?

На днях в России приняли законопроект, который позволяет отправлять солдат в другие страны. Депутаты рассмотрели документ за несколько минут – и единогласно.

Согласно законопроекту, по решению Путина вооруженные силы России могут быть привлечены к "выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергнутых уголовному или иному преследованию по решениям иностранных судов".

Стоит отметить, что документ был внесен в Госдуму после серии предупреждений со стороны НАТО и европейских разведок о возможной подготовке России к конфликту с одной или несколькими странами альянса.

Новый законопроект и возможные риски прокомментировал юрист-международник Григорий Вайпан. По его словам, речь идет о российских военных преступниках. Если раньше Москва угрожала "военным ответом" тем, кто посмеет арестовать Путина, то теперь, вероятно, власть решила "обновить угрозы".