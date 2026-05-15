Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Як Росія вербує студентів на війну?

Агенти руху "Атеш" повідомляють про системну кампанію із залучення молоді, зокрема студентів, до підрозділів безпілотних систем російської армії. Військові подають це як "сучасну та перспективну" спеціалізацію – із технологічним іміджем та обіцянками "воювати з планшета".

Втім, після підписання контракту людина стає повноцінним військовослужбовцем російських збройних сил, а це не гарантує служби саме в підрозділі БпЛА.

Російське командування вже практикує перекидання особового складу з технічних структур у піхоту – на штурмові операції. Молоді фізично підготовлені хлопці йдуть затикати дірки на передовій,

– йдеться в повідомленні.

Зокрема, таку практику зафіксували у 50-й окремій бригаді безпілотних систем "Варяг", куди зараз активно набирають новобранців.

За наявними даними, близько 40% тих, хто погоджується "воювати з планшета", згодом переводять до штурмових підрозділів окремими наказами.

Ці дані передано за призначенням. Ми продовжуємо відстежувати, як саме ЗС Росії перерозподіляють завербованих і де саме їх кидають у бій,

– додали агенти "Атеш".

Нагадаємо, Росія готується до продовження наступальних дій влітку, однак відкрито оголошувати нову мобілізацію в Кремлі поки не поспішають.

Такі думку висловив в ефірі 24 Каналу політтехнолог Тарас Загородній. За його словами, нестачу особового складу намагаються закривати тихіше: через гроші, рознарядки, тиск у державних структурах і добровільно-примусовий набір, який подають не як новий етап мобілізації, а як звичне доукомплектування.

Водночас проблеми всередині Росії накопичуються, адже людей із найбідніших і наймаргінальніших середовищ вже стає менше, а купувати нових охочих дедалі важче.

Довідка. Станом на 14 травня 2026 року загальні втрати Росії у повномасштабній війні, за даними Генштабу, сягнули близько 1 345 240 військових. Також від початку вторгнення ворог втратив 11 931 танк, 24 557 бойових броньованих машин, 42 053 артилерійських систем, 1379 засобів ППО, 435 літаків, 352 гелікоптери, 33 кораблі й катери, 2 підводні човни, 4585 крилаті ракети та 289 678 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

У Росії ухвалили новий законопроєкт: про що йдеться?

Днями в Росії ухвалили законопроєкт, який дозволяє відправляти солдатів в інші країни. Депутати розглянули документ за кілька хвилин – і одностайно.

Згідно з законопроєктом, за рішенням Путіна збройні сили Росії можуть бути залучені до "виконання завдань із захисту російських громадян, заарештованих, утримуваних або підданих кримінальному чи іншому переслідуванню за рішеннями іноземних судів".

Варто зазначити, що документ був внесений до Держдуми після серії попереджень з боку НАТО та європейських розвідок про можливу підготовку Росії до конфлікту з однією чи кількома країнами альянсу.

Новий законопроєкт та можливі ризики прокоментував юрист-міжнародник Григорій Вайпан. За його словами, йдеться про російських воєнних злочинців. Якщо раніше Москва погрожувала "військовою відповіддю" тим, хто посміє арештувати Путіна, то тепер, імовірно, влада вирішила "оновити погрози".