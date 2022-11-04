"Эрдоган может искать конфликт": почему Путин изменил позицию по зерновому соглашению

Россия возобновила участие в соглашении об экспорте украинского зерна, о выходе из которого заявила 29 октября. К изменению своей позиции Путина могли подтолкнуть определенные обстоятельства.

Об этом 24 каналу сказал российский политолог Аббас Галлямов. Он считает, что Владимир Путин просто привык недооценивать других и до него не дошло, что Реджеп Эрдоган – такой же, как и он.

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Почему Путин мог передумать по поводу зернового соглашения

Галлямов отметил, что нынешний Путин отличается от того, к которому все привыкли, поскольку сейчас возможности его очень ограничены. Вероятно, что и в этом вопросе глава Кремля поначалу по привычке попытался сыграть привычную игру, повышая ставки и выдвигая ультиматумы.

А потом, когда вдруг столкнулся с тем, что противник не отвернул, а наоборот – продолжил движение навстречу на всех скоростях, до него дошло, что вообще ресурсы у него уже ограничены,

– заявил российский политолог.

То есть, отметил он, втягиваться в противостояние еще и с Турцией в нынешней ситуации было бы совершенно глупо со стороны главы Кремля.

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Какую пользу мог получить Эрдоган

Галлямов отметил, что Путин просто привык недооценивать других и до него не дошло, что Эрдоган – такой же, как он.

Мне показалось, что Эрдоган ищет конфликт вообще,

– сказал политолог.

Ведь, по его словам, у Эрдогана в следующем году у самого выборы будут и достаточно сложные, поскольку в последние годы внутриполитическая позиция действующего президента Турции достаточно шаткая.

Автократы вроде Эрдогана и Путина привыкли решать внутриполитические проблемы за счет демонстрации внешнеполитических успехов, так сказать, таких мышц.

– отметил Галлямов.

По мнению политолога, Эрдоган мог почувствовать, что Путин сейчас легкая жертва и можно принять участие в расправе над ним, продемонстрировав так своему избирателю мышцы. Потому президент Турции пошел, так сказать, на лобовое столкновение.

И Путин вообразил ситуацию, когда завтра ему еще с турками воевать придется. И эта мысль его испугала настолько, что он решил, что черт с ним – развернусь назад,

– считает политолог.

Он отметил, что получилось это у главы Кремля не слишком изощренно. Внутри страны это уже восприняли как поражение, как очередное доказательство слабости Путина, особенно в контексте его заявления о предоставлении украинцами гарантий.

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