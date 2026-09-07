Россия готовится к ночной атаке: в воздухе находятся 4 самолета Ту-160, высок риск баллистического удара

В ночь на 8 сентября Россия может провести очередную массированную атаку на Украину с применением различных видов вооружения. По предварительным оценкам, у противника имеются подготовленные к вылету стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Что известно об угрозе?

В западной части России находятся 6 вооруженных Ту-95МС, которые могут быть готовы к выполнению боевого вылета. В то же время сообщается о взлете как минимум 4 стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые движутся по западному курсу.

По предварительным расчетам, выход Ту-160 на возможные пусковые рубежи ожидается около 02:00.

Отдельной угрозой остаются реактивные беспилотники, которые уже атакуют Киевскую и Винницкую области. В течение ночи российские военные могут осуществить дополнительные запуски, в частности для нанесения ударов по Киевской области и, вероятно, более западным регионам Украины.

Также остается высокой баллистическая угроза. Российские силы активно присутствуют в Брянской, Курской и Воронежской областях и имеют там запас боеприпасов. Поэтому не исключено применение "Искандеров", С-400 или ракет "Циркон". Запуск такого вооружения может произойти фактически в любой момент, а время подлета баллистических ракет к отдельным регионам Украины может быть очень коротким.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае ее объявления находиться в укрытиях.

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Напомним, глава ГУР Олег Иващенко заявил, что Россия меняет тактику проведения комбинированных атак по Украине и наращивает использование реактивных "Шахедов". Количество таких дронов во время отдельных атак может достигать 120, 300 и даже 500 в сутки.

Российские военные все чаще сочетают реактивные беспилотники с баллистическими и крылатыми ракетами, а также другими ударными средствами. Отдельную угрозу представляют новые барьерирующие боеприпасы, которые по своим характеристикам являются промежуточным звеном между реактивным дроном и крылатой ракетой.

Такие аппараты могут развивать скорость около 500–600 километров в час, а иногда – до 700 километров в час. При этом они оснащаются системами искусственного интеллекта и машинного зрения, что делает их более автономными и точными.

Россия стремится максимально затруднить работу украинской ПВО, вынуждая ее одновременно обнаруживать и перехватывать различные типы воздушных целей.