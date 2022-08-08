рф, вероятно, разбрасывает на Донбассе противопехотные мины: ими СССР убивал детей в Афганистане

россия в очередной раз доказывает, что является страной-террористом. Об этом свидетельствует тот факт, что она использует оружие, которое может нанести значительные потери как среди военных, так и среди гражданского населения.

Об этом свидетельствует актуальный отчет британской разведки. Там отметили, что оккупанты разворачивают противопехотные мины вдоль своих оборонительных линий на Донбассе.

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россия, вероятно, разворачивает противопехотные мины для защиты и сдерживания свободы передвижения вдоль своих оборонительных линий на Донбассе.

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Так, по информации разведки, в Донецке и Краматорске россия, вероятно, попыталась применить противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С. Серия ПФМ-1, которую обычно называют "миной-бабочкой" или "миной-лягушкой", является очень противоречивым оружием неизбирательного типа.

Выпрыгивающая мина (в народе мина-лягушка) – противопехотная осколочная мина, кругового поражения. Она выпрыгивает вверх и взрывается, нанося максимальный ущерб не только взрывной волне, но и обломкам.

ПФМ-1 использовали с разрушительным эффектом во время советско-афганской войны, где они искалечили большое количество детей, принявших их за игрушки.

Вполне вероятно, что запасы советских времен, которые использует россия, со временем ухудшатся и теперь крайне ненадежны и непредсказуемы. Это создает угрозу как для местного населения, так и для гуманитарных операций по разминированию.

– подчеркнули разведчики.

Разведка Британии указала, где будут самые ожесточенные бои

Война россии против Украины продолжает набирать обороты. Начинается ее новая фаза, обещающая быть не менее кровавой. Это подтверждают и данные разведки Великобритании. Там уже назвали вероятные направления наиболее упорных боев.

В отчете разведки говориться, что война уже вот-вот войдет в новую фазу. Специалисты считают, что самые трудные бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 километров. Эта линия тянется юго-западнее Запорожья до Херсона, параллельно реке Днепр.

Оперативная информация от Генштаба по состоянию на 8 августа: смотрите видео