Помощник российского диктатора и председатель морской коллегии Николай Патрушев видит угрозу от НАТО в Балтийском регионе. В опасности якобы портовая инфраструктура и свобода судоходства страны-агрессора.

Об этом советник рассказал в новом интервью 13 марта, передает 24 Канал. Патрушев жалуется на европейское крыло Альянса, что продолжает политику блокирования России в регионе, "пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном".

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Что рассказал помощник диктатора

Патрушев рассказал о прогнозе ситуации в Балтике, где Россия видит "умышленное разжигание региональной напряженности" со стороны военно-морских сил европейских стран НАТО.

Эксперты склоняются к мнению, что сами страны НАТО являются организаторами, спонсорами и исполнителями учащения внештатных ситуаций на торговых судах, выхода из строя подводной инфраструктуры,

– убеждает он.

Страна-агрессор, мол, владеет информацией, по которой Альянс планирует усилить "террористическую" деятельность в отношении российских подводных трубопроводов, танкеров и сухогрузов.

Западные страны якобы не собираются отказываться от морских провокаций, вошедших в их "арсенал методов подрывной работы" еще в годы Холодной войны.

Более того, военные НАТО отрабатывают кибератаки на навигационное оборудование российских судов с целью организации внештатных ситуаций, в частности тех, что приводят к авариям, уверен Патрушев.

К слову, другой помощник диктатора, Юрий Ушаков, заявил, что предложенное 30-дневное перемирие станет лишь передышкой для украинских военных. По его мнению, шаги, "имитирующие мирные действия", никому не нужны.