Россия вкладывала безумные деньги в смерть, пока мир инвестировал в жизнь, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите НАТО. В своей речи он отметил, что пока весь мир вкладывал средства в мир и жизнь, Россия их тратила на смерть.

В своем выступлении Владимир Зеленский напомнил о том, что Украина до сих пор не является членом НАТО. Несмотря на это, именно наша страна защищает сейчас всю Европу от потенциальной угрозы со стороны России, передает 24 канал.

Читайте также Украина не может быть в "серой зоне", – Зеленский обратился к миру на саммите НАТО

Пока весь мир инвестировал в жизнь, Россия инвестировала в смерть

За десятки лет Россия накопила большие военные ресурсы, живую силу, технику, авиабомбы, ракеты. Они вкладывали сумасшедшие деньги в смерть, пока мир инвестировал в жизнь,

– подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео выступления Зеленского на саммите НАТО:

Президент Украины добавил, что Украина держится мужественно. Хоть и потеряла за этот месяц тысячи граждан. Россия разрушила города, а также вынудила 10 миллионов наших земляков стать переселенцами. Три с половиной из них – на территориях стран НАТО.

Он подчеркнул, что за месяц войны Россия выпустила по Украине тысячи разных ракет, совершила сотни авианалетов. И хотя с начала вторжения Украина просила закрыть небо над нами, НАТО этого так и не сделало. Не обеспечило защиту украинцам.

Тем временем Россия продолжает угрожать ядерным оружием – смотрите видео: