У своєму виступі Володимир Зеленський нагадав про те, що Україна досі не є членом НАТО. Попри це саме наша країна захищає зараз всю Європу від потенційної загрози з боку Росії, передає 24 канал.

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Поки весь світ інвестував у життя, Росія інвестувала у смерть

За десятки років Росія накопичила чималі військові ресурси, живої сили, техніки, авіабомб, ракет. Вони вкладали шалені гроші у смерть, поки світ інвестував у життя,

– наголосив Зеленський.

Дивіться відео виступу Зеленського на саміті НАТО:

Президент України додав, що Україна тримається мужньо. Хоч і втратила за цей місяць тисячі своїх громадян. Росія поруйнувала міста, а також змусила 10 мільйонів наших земляків стати переселенцями. Три з половиною з них – на територіях країн НАТО.

Він підкреслив, що за місяць війни Росія випустила по Україні тисячі різних ракет, здійснила сотні авіанальотів. І хоч від самого початку вторгнення Україна просила закрити небо над нами, НАТО цього так і не зробило. Не забезпечило захист українцям.

Тим часом Росія продовжує погрожувати ядерною зброєю – дивіться відео: