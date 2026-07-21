О передвижении вражеских дронов в направлении различных регионов сообщает "24 Канал" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Что известно об атаке России?

В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее укрыться.

Тревога распространяется по областям из-за угрозы обстрела: смотрите карту

21:44, 21 июля

Черниговская область: БПЛА в направлении Десны, Городни.

Сумская область: БПЛА в направлении Путивля.

БПЛА в направлении Полтавы.

Киевская область: БПЛА курсом на Вышгород, Переяслав.

21:26, 21 июля

КАБы в Запорожье.

20:53, 21 июля

Реактивные БПЛА, направляющиеся на Одессу/Черноморск из акватории Черного моря.

20:45, 21 июля

УАБы в Донецкую и Днепропетровскую области!

20:39, 21 июля

Реактивные БПЛА из Черниговской области в направлении Киевского водохранилища.

Полтавская область: БПЛА курсом на Зиньков.

< body="">