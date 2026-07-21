О передвижении вражеских дронов в направлении различных регионов сообщает "24 Канал" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Что известно об атаке России?
В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее укрыться.
Тревога распространяется по областям из-за угрозы обстрела: смотрите карту
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Черниговская область: БПЛА в направлении Десны, Городни. Сумская область: БПЛА в направлении Путивля. БПЛА в направлении Полтавы. Киевская область: БПЛА курсом на Вышгород, Переяслав. КАБы в Запорожье. Реактивные БПЛА, направляющиеся на Одессу/Черноморск из акватории Черного моря. УАБы в Донецкую и Днепропетровскую области! Реактивные БПЛА из Черниговской области в направлении Киевского водохранилища. Полтавская область: БПЛА курсом на Зиньков.
Черниговская область: БПЛА в направлении Десны, Городни.
Сумская область: БПЛА в направлении Путивля.
БПЛА в направлении Полтавы.
Киевская область: БПЛА курсом на Вышгород, Переяслав.
КАБы в Запорожье.
Реактивные БПЛА, направляющиеся на Одессу/Черноморск из акватории Черного моря.
УАБы в Донецкую и Днепропетровскую области!
Реактивные БПЛА из Черниговской области в направлении Киевского водохранилища.
Полтавская область: БПЛА курсом на Зиньков.