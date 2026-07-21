Про рух ворожих дронів у напрямку різних регіонів повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Що відомо про атаку Росії?
У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні слід якнайшвидше пройти до укриття.
Тривога шириться областями через загрозу обстрілу: дивіться карту
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Чернігівщина: БпЛА у напрямку Десни, Городні. Сумщина: БпЛА на Путивль. БпЛА у напрямку Полтави. Київщина : БпЛА курсом на Вишгород, Переяслав. КАБи на Запоріжжя. Реактивні БпЛА на Одесу/Чорноморськ з акваторії Чорного моря. КАБи на Донеччину та Дніпропетровщину! Реактивні БпЛА з Чернігівщини в напрямку Київського водосховища. Полтавщина: БпЛА курсом на Зіньків.
Чернігівщина: БпЛА у напрямку Десни, Городні.
Сумщина: БпЛА на Путивль.
БпЛА у напрямку Полтави.
Київщина : БпЛА курсом на Вишгород, Переяслав.
КАБи на Запоріжжя.
Реактивні БпЛА на Одесу/Чорноморськ з акваторії Чорного моря.
КАБи на Донеччину та Дніпропетровщину!
Реактивні БпЛА з Чернігівщини в напрямку Київського водосховища.
Полтавщина: БпЛА курсом на Зіньків.