Про рух ворожих дронів у напрямку різних регіонів повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про атаку Росії?

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні слід якнайшвидше пройти до укриття.

Тривога шириться областями через загрозу обстрілу: дивіться карту

21:44, 21 липня

Чернігівщина: БпЛА у напрямку Десни, Городні.

Сумщина: БпЛА на Путивль.

БпЛА у напрямку Полтави.

Київщина : БпЛА курсом на Вишгород, Переяслав.

21:26, 21 липня

КАБи на Запоріжжя.

20:53, 21 липня

Реактивні БпЛА на Одесу/Чорноморськ з акваторії Чорного моря.

20:45, 21 липня

КАБи на Донеччину та Дніпропетровщину!

20:39, 21 липня

Реактивні БпЛА з Чернігівщини в напрямку Київського водосховища.

Полтавщина: БпЛА курсом на Зіньків.

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