Атака велась из Курска, Орла, Приморско-Ахтарска и оккупированного Донецка. Об этом сообщили в Военно-воздушных силах.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 8:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, зафиксированы попадания в 14 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломки) в 2 точках.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!

– просят в Воздушных силах.

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Напомним, что Сумы подверглись массированной атаке БПЛА. Попадания были зафиксированы в жилом секторе и по объектам гражданской инфраструктуры. На местах ударов возникли масштабные пожары.

Предварительно пострадал один человек.