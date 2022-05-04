Россия воюет только с Украиной, а не с НАТО или США, – Подоляк о жалких оправданиях Кремля

Российские оккупанты пытаются всеми возможными путями оправдать ничтожность своего войска. Да, страна-агрессор постоянно продвигает нарратив о противостоянии НАТО и США, а не только Украине.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в очередной раз подчеркнул, что Россия воюет именно с Украиной. И именно наши военные дают понюхать пороху "второй армии мира".

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Ложью о НАТО Россия прикрывает свою бездарность

Михаил Подоляк подчеркнул, что истерические заявления России о войне с США, НАТО и Западом – попытки страны-агрессора объяснить, почему она не смогла победить Украину за 3 дня. Напомним, что ровно 72 часа нашему государству давали оккупанты. Якобы больше мы не устоим. Сегодня, 4 мая, – 70 день противостояния российской агрессии.

Нет никакой войны с США, НАТО, Западом, о чем постоянно истерически заявляет Россия, оправдывая свою бездарность, частые поражения, размер армии вторжения и количество безвозвратных потерь,

– отметил Подоляк.

Он добавил, что Россия стремится убить Украину и делает все для этого. Но все эти потуги заканчиваются только одним: страна-агрессор "тотально получает по зубам".

Какова ситуация на фронте: карта боевых действий на 4 мая

Что касается Волынского и Полесского направлений, границы с ними все еще усиленно охраняют белорусские военные. Известно о том, что входящий в 465-ю ракетную бригаду ракетный дивизион с места дислокации перекинули в пункт назначения.

Признаков формирования наступательной группировки нет и на Северском направлении. В то же время свои подразделения оккупанты развернули в пунктах пропуска "Новые Юрковичи", "Погар" и "Ломаковцы". Все они находятся в Брянской области.

Все еще неспокойно на Слобожанском направлении. Вражеские войска атаковали Харьков. Также под обстрелы попал населенный пункт Протопоповка. Били как из артиллерии, так и из минометов. Российские военные также проводили воздушную разведку. Это делали в районе Кутузовки и Александровки.



Карта боевых действий в Украине на 4 мая / Скриншот Liveuamap

Украинские подразделения постоянно обстреливают в Донецком и Таврическом направлениях. Да, на Лиманском оккупанты наступают в сторону Щедриголового. Там сейчас продолжаются бои.

Штурмовые действия оккупанты не прекращают в Попасной. Они продолжают бить с помощью авиации по комбинату "Азовсталь". Что касается направления Запорожья, то захватчики безрезультатно штурмовали Орехов.

А вот на Южнобужском направлении враги бьют из артиллерии и РСЗО. Они пытаются уничтожить фортификационные постройки украинских военных. Также на линии разграничения оккупанты используют танки. Боевые действия стали значительно активнее возле Томиной Балки.

Что касается Бессарабского направления, то ситуация здесь достаточно напряженная. В то же время следует отметить, что ее полностью контролируют бойцы ВСУ. Ознакомьтесь больше с картой боевых действий на 4 мая.

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