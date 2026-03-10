"Твоя мама не приедет": ООН заявила, что Путин и Россия сознательно похищают украинских детей

Независимая международная Комиссия ООН приняла решение в пользу Украины. Там собрали доказательства российских преступлений в отношении украинских детей – и, собственно, назвали их преступлениями.

Об этом говорится в отчете ООН. Это важно, ведь решения международных инстанций дают Украине юридическую базу для привлечения России к ответственности.

Какое решение приняла ООН по депортации детей Россией?

Там признали, что Кремль незаконно депортирует украинских детей, вывозя их на территорию России. Дети в стрессе, а россияне могли сказать что-то вроде "твоя мама не приедет, у нее нет денег, чтобы добраться до границы".

Собранные доказательства дают основания Комиссии сделать вывод, что российские органы власти совершили преступления против человечности в виде депортации и принудительной перевозки, а также насильственного исчезновения детей. Комиссия также подтверждает свой предыдущий вывод, что российские власти незаконно депортировали и перевезли детей, что является военным преступлением, а также безосновательно задерживала их репатриацию, что также является военным преступлением,

– говорится в документе.

Еще ООН признала, что меры, принятые в отношении депортированных или перевезенных детей, нарушали международное гуманитарное право и положения международного права в области прав человека и не были направлены на обеспечение наилучших интересов ребенка.

Речь о тысячах детей, которые враг вывез с оккупированных территорий Украины. Сейчас Комиссия подтвердила депортацию или перевозку 1205 детей.

Российские власти называли эти масштабные переселения "эвакуациями", оправданными рисками вооруженного конфликта. Однако международное гуманитарное право требует, чтобы эвакуации были временными и происходили по причинам, касающихся здоровья, медицинского лечения или безопасности,

– акцентировали в ООН.

Там подчеркнули: Россия не смогла создать систему, которая способствовала бы возвращению детей. В большинстве случаев, которые расследовала Комиссия, за 4 года войны дети не вернулись в Украину. И это 80 процентов детей.

Важно! В ООН видят, что Москва специально создала целую систему, которая способствовала депортации, перевозке и размещению детей именно в России. Такую политику разработали и реализовали на самом высоком уровне государственного аппарата России.

Участие Владимира Путина, президента России, в частности через его прямую власть над структурами, которые руководили и выполняли эту политику, была очевидной с самого начала. В результате принятых мер детям, депортированным из Украины, было предоставлено российское гражданство, они появились в базах данных для усыновления, и были размещены в 21 регионе Российской Федерации. Согласно последовательным публичным заявлениям России, приоритет отдавался усыновлению и долгосрочным формам размещения,

– подчеркнули в ООН.

Также важно, что россияне не сообщали родителям, законным опекунам или родственникам, где находятся дети, как сложилась их судьба. Семьи и дети самостоятельно пытались найти друг друга.