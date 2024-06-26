Россия "реанимировала" дополнительную армию, – экс-глава разведки объяснил угрозы

Министерство обороны России поставило задачу на 2024 год – сформировать одну общую военную армию, три корпуса и ряд воздушно-десантных дивизий и морской пехоты.

Оккупанты могут готовить около 60 – 70 тысяч солдат для прорыва на определенных направлениях. Генерал армии в отставке и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж оценил 24 Каналу риски дополнительной российской армии.

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Какие направления попытаются усилить

"51 армия, которая была еще в период Второй мировой войны, они ее как бы "реанимировали". Набирают туда контрактников, представителей, которые были мобилизованы, проходили срочную службу, а теперь также переходят на контракт. Путем такого контингента по всей России собирают эту армию", – отметил генерал армии в отставке.

Это решение было принято еще полгода назад на коллегии минобороны. Военно-политическое руководство Украины глубоко владеет ситуацией и знает о подготовке 60 – 70 тысяч личного состава.

Вероятно, Россия желает использовать такой контингент на стратегических направлениях – в Донецкой области для усиления в конкретном секторе или на Харьковщине, где погибло большое количество российских вояк и не имеет перспектив для врага.

Невозможно такую силу переместить незаметно. Украина имеет 8 различных типов разведки, которые контролируют перемещение российского человеческого ресурса и различных типов огневого поражения.

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Какая угроза от новой армии

Маломуж вспомнил, что неделю назад на Луганщине собралось 10 тысяч россиян, 450 различных типов вооружения – танки, БТР, БМП. Украина сразу начала уничтожать вражеский резерв, который еще был не готов к бою. Это эффективно, поскольку уничтожается не только личный состав и техника, но и появляется огромная паника среди личного состава.

Тактика ликвидации врага является очень важной. За день потери противника составляют от 1000 до 1700 человек, за неделю – от 7 до 12 тысяч воинов, за месяц – от 28 до 36 тысяч солдат. Соответственно 60 – 70 тысяч военных Украина сможет нейтрализовать примерно за два месяца.

Пусть приходят новые, будут еще мощные удары. Мы их будем уничтожать и это мощно подрывать все военные резервы врага. Они быстро их ни путем внутренних резервов, ни путем Северной Кореи, не пополнят. Это наш приоритет – уничтожать резервы врага в тылах, на поле боя и готовить операцию по освобождению наших территорий,

– констатировал Николай Маломуж.