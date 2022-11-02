Путин уже сам подтвердил возобновление зернового соглашения

Россия все-таки возвращается к зерновому соглашению. Это подтверждает не только минобороны страны-агрессора, но и сам Путин.

В разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо Путин заговорил о "российских подходах" по реализации договоренностей для вывоза украинского зерна.

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Россия угрожает повторным выходом из соглашения

Путин сказал, что получил "необходимые гарантии украинской стороны", и подтвердил, что Россия возобновляет реализацию зернового соглашения. Впрочем, добавил, что Россия, мол, оставляет за собой право выйти из зернового соглашения, если эти "гарантии" будут нарушены.

В российском МИД добавили, что решение о продлении зернового соглашения после 18 ноября будут приниматься независимо от сегодняшнего решения Москвы о возобновлении участия.

Реакция ООН

В ООН отреагировали на возвращение России в зерновое соглашение. Посол США в ООН Линда Томас Гринфилд назвала это обратимым процессом после того, как Россия приостановила договоренности.

Она отметила, что соглашение было выгодным и для России, ведь оно позволяло стране вывозить зерно.

Что этому предшествовало

29 октября Россия заявила, что прекращает участие в зерновом соглашении. Причиной агрессор назвал взрывы в Севастополе, в которых Москва обвиняет Украину и Великобританию.

Впрочем, уже 2 ноября президент Турции Эрдоган заявил, что Россия соглашается снова присоединиться к черноморскому соглашению. До этого турецкая сторона вела переговоры с россиянами.

Министр обороны России Сергей Шойгу позвонил своему турецкому коллеге Хулуси Акару и сообщил, что со 2 ноября соглашение о зерновом коридоре "продолжится так же, как и раньше".

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