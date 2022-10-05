Атака на Белую Церковь: Россия впервые использовала иранские дроны-камикадзе возле Киева

Российские оккупанты впервые использовали иранские дроны-камикадзе в Киевской области. То есть Москва впервые применила это оружие в городе Белая Церковь, недалеко от Киева.

Соответствующую информацию сообщило американское издание 5 октября. Предварительно известно, что российские дроны повредили 3 объекта инфраструктуры .

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Российские оккупанты впервые выпустили ракеты возле Киева

В ночь на среду (говорится о ночи на 5 октября – 24 канал) российские военные выпустили дюжину, предоставленных Ираном, беспилотных летательных самолетающих летательных аппаратов по городу под Киевом. Это, кажется, было впервые,

– говорится в сообщении.

Также издание напомнило, что шквал ударов подчеркнул растущую зависимость России от предоставленных Ираном беспилотников-камикадзе. Эти дроны, по словам украинских чиновников, взрываются при столкновении.

Стоит вспомнить, что глава Киевской ОВ Алексей Кулеба заявил, что в Белой Церкви раздалось по меньшей мере 6 взрывов. Они были ориентировочно в 50 милях к югу от Киева.

Кратко об ударе по Белой Церкви

Российские военные в ночь на 5 октября атаковали город Белая Церковь иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.

Глава Киевской ОВА подтвердил эту информацию. По словам главы ОВА, по меньшей мере, один человек пострадал.

Алексей Кулеба также сообщил, что спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате 6 попаданий дронов-камикадзе. Всего повреждено 3 здания инфраструктуры. Жизни потерпевшего ничего не угрожает.

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