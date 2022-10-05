Відповідну інформацію повідомило американське видання 5 жовтня. Попередньо відомо, що російські дрони пошкодили 3 об'єкти інфраструктури.

Читайте також Атака дронів-камікадзе на Білу Церкву: у поліції показали місця обстрілів

Російські окупанти вперше випустили ракети біля Києва

У ніч проти середи (мовиться про ніч проти 5 жовтня – 24 канал) російські військові випустили дюжину, наданих Іраном, безпілотних літальних літальних апаратів, що самознищуються, по місту під Києвом. Це, видається, було вперше,

– мовиться в повідомленні.

Також видання пригадало, що шквал ударів підкреслив зростаючу залежність Росії від наданих Іраном безпілотників-камікадзе. Ці дрони, за словами українських чиновників, вибухають при зіткненні.

Варто пригадати, що глава Київської ОВА Олексій Кулеба заявив, що у Білій Церкві пролунало щонайменше 6 вибухів. Вони були орієнтовно в 50 милях на південь від Києва.

Коротко про удар по Білій Церкві

Російські військові у ніч проти 5 жовтня атакували місто Біла Церква іранськими дронами-камікадзе Shahed-136.

Голова Київської ОВА підтвердив цю інформацію. За словами очільника ОВА, щонайменше одна людина постраждала.

Олексій Кулеба також повідомив, що рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок 6 влучань дронів-камікадзе. Усього пошкоджено 3 будівлі інфраструктури. Життю потерпілого нічого не загрожує.

Дивіться також – вночі Росія обстріляла Білу Церкву дронами: відео