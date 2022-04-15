Россия впервые применила дальнюю авиацию для бомбардировки Мариуполя, – Минобороны
15 апреля 2022 , 18:33Читати новину українською
Источник:CNN
Россия нанесла удар по блокадному Мариуполю, применив дальнюю авиацию. Кроме того, запускают и крылатые ракеты.
Это произошло 14 апреля, заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.
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Впервые с начала вооруженной агрессии бомбы сбросили дальнобойные бомбардировщики Ту-22М3. Этот авиаудар произошел, поразив Мариуполь,
– сказал чиновник.
Кроме того, 2 российских стратегических тяжелых бомбардировщика Ту-95/-160 запустили крылатые ракеты. Они ударили из воздушного пространства Краснодарского края.
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