Россия впервые признала гибель военного в войне с Украиной

Россия уже 8 лет ведет войну с Украиной, а полномасштабное вторжение произошло 3 дня назад. Однако страна-оккупант не признавала, что у нее есть боевые потери.

После трех суток активного полномасштабного вторжения Россия признала, что погиб военный из личного состава. Речь идет об офицере Нурмагомеде Гаджимагомедове.

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Мертвый оккупант жил в Республике Дагестан, входящей в состав России.

Смерть "защитника мира"

Соболезнования родственникам погибшего выразил глава Дагестана Сергей Меликов. Он сказал, что военный умер "во время спецоперации по защите Донбасса".

"С огромным сожалением воспринял трагическое известие о гибели нашего молодого земляка, офицера Российской Армии Нурмагомеда Гаджимагомедова, который с честью исполнил свой служебный долг в ходе спецоперации по защите Донбасса. Он проявил мужество, потому что был так воспитан и выбрал для себя непростой и благородный путь защитника мира, – сказал представитель оккупантов Меликов.

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