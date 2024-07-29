Россия впервые вывела в Черное море сразу 3 подлодки: есть угроза ракетных ударов

В Черном море находятся три вражеских подводных лодки. С начала полномасштабного вторжения Россия впервые пошла на такой шаг.

Утром в Военно-морских силах предупредили, что оккупанты вывели в Черное море один корабль – носитель "Калибров" с общим залпом до 4 ракет. Впрочем, впоследствии добавилось еще два подводных судна, из которых также россияне пускают крылатые ракеты. Так, впервые Россия вывела сразу 3 подлодки.

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Враг вывел в море все, что было

Как сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, выведены подлодки – это все имеющиеся в Азово-Черноморском регионе.

Иногда черноморский флот называют подводным. Теперь это правда,

– отметил военный.

В то же время, существует ракетная опасность. Максимальный залп "Калибров" до 12 ракет.

К слову, ранее Плетенчук замечал, что Россия изменила тактику в Черном и Азовском морях с приходом нового командующего Военно-морским флотом. Теперь российские захватчики вместо надводных кораблей делают ставку на подлодки. Их труднее найти и уничтожить.

Также изменение тактики заключается в увеличении применения авиационной составляющей, обстрелах с территории Крыма, в частности баллистики типа "Искандер".

В Азово-Черноморском регионе русские корабли находятся только в порту Новороссийска. Они из базы выходят редко и только для кратковременных действий.