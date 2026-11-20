В ночь на 20 ноября российские военные впервые за последние полгода вывели корабли Черноморского флота в Черное море и задействовали их в ходе массированной атаки на Украину.

Об этом сообщил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Что известно о выходе российского флота в море?

По его словам, россияне использовали корабли из гавани, а подводные лодки задействовали за пределами пункта базирования. Плетенчук пояснил, что применять подводные лодки непосредственно из пункта базирования российские военные не могут.

Всего враг осуществил более 20 пусков.

Представитель ВМС также подчеркнул, что привлечение Черноморского флота к комбинированным атакам, как и сами обстрелы, Россия планирует заранее.

Напомним, после потерь кораблей в результате украинских атак Россия переместила значительную часть Черноморского флота в Новороссийск и стала реже выводить суда в открытое море. Российские военные пытаются сохранить остатки флота, поскольку выход в море создает для кораблей дополнительные риски поражения украинскими силами.