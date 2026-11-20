Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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Що відомо про вихід російського флоту в море?

За його словами, росіяни використовували кораблі з гавані, а підводні човни залучали поза межами пункту базування. Плетенчук пояснив, що застосовувати підводні човни безпосередньо з пункту базування російські військові не можуть.

Загалом ворог здійснив понад 20 пусків.

Речник ВМС також наголосив, що залучення Чорноморського флоту до комбінованих атак, як і самі обстріли, Росія планує заздалегідь.

Нагадаємо, після втрат кораблів унаслідок українських атак Росія перемістила значну частину Чорноморського флоту до Новоросійська та почала рідше виводити судна у відкрите море. Російські військові намагаються зберегти залишки флоту, оскільки вихід у море створює для кораблів додаткові ризики ураження українськими силами.