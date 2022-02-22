В России заявили, что вскоре вывезут своих дипломатов из Киева. Государство-агрессор объяснило такое решение якобы "необходимостью защитить жизнь и безопасность работников посольства и генконсульств".

В Москве жалуются, что, начиная с 2014 года, на их посольство в Киеве и генконсульства в Одессе, Львове и Харькове неоднократно нападали.

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Россия вскоре вывезет своих дипломатов из Киева

Также государство-агрессор пожаловалось, что якобы украинцы "регулярно устраивали провокации в отношении российского Центра науки и культуры в Киеве, наносили вред здоровью его руководителю и имуществу центра". Кроме того, российским дипломатам якобы "угрожали", в том числе и "физической расправой".

А украинская власть якобы должным образом на все эти "ужасные вещи" относительно дипломатов страны-оккупанта не реагировала.

В нынешних условиях, "подытожили" в министерстве иностранных дел России, Москва "решила позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генконсульств".

С целью защиты их жизни и безопасности принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений в Украине,

– заявили в ведомстве.

Реализовать это решение Россия планирует уже в скором времени. В то же время точных дат не назвали.

К слову, в своем длинном вступлении к уведомлению о вывозе дипломатов из Украины, МИД России повторяло заявления Владимира Путина, которые он наговорил во время своего обращения 21 февраля.

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Генконсульства России на Украине прекратили работу

Генеральное консульство России во Львове 21 февраля прекратило принимать граждан. Закрыли дипучреждения и в Одессе и Харькове. Туда больше нельзя записаться.

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