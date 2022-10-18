Почувствуйте разницу: как встречают освобожденных из плена в Украине и России – красноречивое видео
Источник:КШППВ
Украинцы пытаются вызволить из российской неволи всех своих людей. Однако Россия неохотно возвращает домой пленных.
Об этом рассказали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными и распространили видео с возвращающимися домой оккупантами.
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"Освобожденные из плена украинки возвращаются домой в автобусах, радуются и поют песни, а граждан России забирают обратно в кузовах грузовых автомобилей", – отметили в штабе.
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В Украину вернулось 108 женщин
В Координационном штабе подчеркнули, что когда россиян везут в грузовиках, то украинцев дома встречают с объятиями, радостью, любовью, вниманием. Так, 17 октября в Украину вернулись 108 женщин. Некоторые из них попали в плен еще до полномасштабного вторжения.
"Этот обмен был примечателен тем, что среди освобожденных – одни женщины", – отметили в штабе.
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Обмен военнопленными: последние новости
- Представитель Координационного штаба Андрей Юсов рассказал, что среди 108 женщин самой молодой – 21 год, самой старшей – 62. Он подчеркнул, что среди освобожденных были и гражданские женщины, которых россияне не имели права задерживать.
- Во время эвакуации из "Азовстали" 7 мая россияне разлучили медика Викторию Обидину с ее 4-летней дочерью Алисой. Женщину удалось вернуть из плена.
- Руководитель Офиса Президента Ермак отметил, что также домой вернулись женщины, сидевшие с 2019 года в псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию".