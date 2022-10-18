Почувствуйте разницу: как встречают освобожденных из плена в Украине и России – красноречивое видео

Украинцы пытаются вызволить из российской неволи всех своих людей. Однако Россия неохотно возвращает домой пленных.

Об этом рассказали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными и распространили видео с возвращающимися домой оккупантами.

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"Освобожденные из плена украинки возвращаются домой в автобусах, радуются и поют песни, а граждан России забирают обратно в кузовах грузовых автомобилей", – отметили в штабе.

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В Украину вернулось 108 женщин

В Координационном штабе подчеркнули, что когда россиян везут в грузовиках, то украинцев дома встречают с объятиями, радостью, любовью, вниманием. Так, 17 октября в Украину вернулись 108 женщин. Некоторые из них попали в плен еще до полномасштабного вторжения.

"Этот обмен был примечателен тем, что среди освобожденных – одни женщины", – отметили в штабе.

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