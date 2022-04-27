Россия ввела персональные санкции против парламента Британии: в Лондоне говорят список устаревший

Россия в ответ на санкции Великобритании ввела ограничения в отношении 287 членов британского парламента.

Об этом сообщил МИД страны-агрессора. Москва жалуется, что Лондон "демонизирует" Россию и пытается изолировать ее на международной арене.

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Россия ввела зеркальные санкции

Как известно, 11 марта правительство Британии внесло в список санкций 386 депутатов Государственной думы России. Поэтому на основе взаимности России вводит персональные ограничения в отношении 287 членов Палаты общин британского парламента.

Указанные лица, которым теперь закрыт въезд в Российскую Федерацию, принимали самое активное участие в учреждении антироссийских санкционных инструментов Лондона, способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании,

– заявили в российском министерстве.

Реакция Великобритании

В то же время, похоже, не все в списке все еще действующие депутаты. Среди санкционного списка также те, кто либо потерял свои места, либо покинул свой пост на всеобщих выборах 2019 года.

Депутаты уже отреагировали на введение санкций, один из них сказал, что "гордится тем, что есть в списке".

Я рад, что моя сильная оппозиция в течение нескольких лет против режима Путина и теперь его войны в Украине была услышана. Я буду продолжать отстаивать демократию и призывать прекратить эту страшную войну,

– написал Крис Мэтисон.

Другой депутат Крис Брайант написал, что удивлен, что его нет в списке санкций. Он предположил, что россияне соглашаются с его высказываниями.

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