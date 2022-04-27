Про це повідомило МЗС країни-агресорки. Москва бідкається, що Лондон "демонізує" Росію і намагається ізолювати її на міжнародній арені.

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Росія ввела дзеркальні санкції

Як відомо, 11 березня уряд Британії вніс до списку санкцій 386 депутатів Державної думи Росії. Тож "на основі взаємності" Росії вводить персональні обмеження щодо 287 членів Палати громад британського парламенту.

Вказані особи, яким відтепер закрито в'їзд до Російської Федерації, брали найактивнішу участь у заснуванні антиросійських санкційних інструментів Лондона, сприяють безпідставному нагнітання русофобської істерії у Великій Британії,

– заявили в російському міністерстві.

Реакція Великої Британії

Водночас схоже, не всі у списку все ще є діючими депутатами. Серед санкційного списку також ті, хто або втратив свої місця, або залишив свою посаду на загальних виборах 2019 року.

Депутати уже відреагували на введення санкцій, один із них сказав, що "пишається тим, що є у списку".

Я радий, що моя сильна опозиція протягом кількох років проти режиму Путіна і тепер його війни в Україні була почута. Я буду продовжувати відстоювати демократію та закликати припинити цю страшну війну,

– написав Кріс Метісон.

Інший депутат Кріс Брайант написав, що здивований, що його немає у санкційному списку. Тож, він припустив, що росіяни погоджуються з його висловлюваннями.

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