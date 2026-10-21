Россия выдумывает победы в Донецкой области и посылает людей на гибель: что скрывает Кремль и при чем здесь США

В эксклюзивном аналитическом обзоре для 24 Канала руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко и ведущая Ирина Усова обсудили последствия тотальной дезинформации в российском военном командовании. Эта тенденция свидетельствует о постепенном коллапсе российской военной машины, вынуждая оккупантов переходить к скрытой принудительной мобилизации.

Российское командование заявляет о захвате украинских городов, которые на самом деле не контролирует, а из-за нехватки личного состава вынуждено искать новых военных даже среди осужденных. В то же время США ограничивают отдельные виды поддержки Украины, а Россия продолжает наступление и терроризирует украинские города.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко для 24 Канала объяснил, почему российские генералы сообщают о вымышленных победах, как Кремль пытается скрыть кризис в армии и какую игру ведет администрация Дональда Трампа. Также он рассказал, почему Украина вынуждена все больше полагаться на собственные силы на фоне непредсказуемой политики Вашингтона.

Почему россияне распространяют фейки о продвижении в Донецкой области?

Российская военная машина оказалась в ловушке собственной пропаганды. Заявления начальника Генштаба России Валерия Герасимова о якобы захвате украинского Доброполья, которые оперативно опроверг Кирилл Буданов, – лишь верхушка айсберга.

Как отметил Петр Андрющенко, российское командование продолжает воевать по советским картам, рисуя на них мнимые продвижения.

Когда высшее руководство отчитывается о захвате населенного пункта, который на самом деле не контролирует, это запускает цепную реакцию с катастрофическими последствиями для самой российской армии.

Чтобы оправдать лживые отчеты, генералы вынуждены бросать живую силу в бессмысленные штурмы, пытаясь любой ценой дойти до уже "захваченных" на бумаге рубежей. Это приводит к огромным потерям, которые ежедневно фиксируют украинские Силы беспилотных систем и Генеральный штаб.

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Где россияне находят мобилизационный ресурс?

Колоссальные потери на фронте кардинально изменили качество российской армии. Маргинальный слой населения, который был готов идти на смерть за деньги, фактически иссяк. Сейчас Россия вынуждена переходить к скрытой, но абсолютно принудительной мобилизации, забирая людей по разнарядкам прямо с производств.

Следствием этого стал резкий рост случаев "самовольного оставления части" (СОЧ) в оккупационной армии. Российская пропаганда тщательно скрывает эти цифры, параллельно сокращая количество публикаций о проблемах с мобилизацией в Украине, поскольку аналогичные процессы, включая силовую погрузку в автобусы, уже начались в самой России.

Показательным индикатором кадрового голода является изменение подходов к вербовке заключенных. Если раньше наемников искали в колониях, то теперь контракты подписывают непосредственно в залах суда.

Андрющенко приводит конкретный пример: во время отступления россиян от наступления Третьей штурмовой бригады под Добропольем на видео опознали жителя Мариуполя. Мужчина должен был получить 15 лет за убийство, но прямо из зала суда подписал контракт и оказался на передовой.

В российском информационном поле остается около 10% так называемых Z-патриотов, которые понимают реальное положение дел и видят ложь командования.

Однако их судьба показательна: несогласных либо сажают за решетку (как это случилось с Татьяной Монтян), либо они вынуждены интегрироваться в официальную пропагандистскую машину и транслировать выгодные Кремлю нарративы.

Особую панику в рядах оккупантов вызывает деятельность украинских подразделений, в частности Третьей штурмовой бригады под командованием Андрея Билецкого. Российская пропаганда годами рассказывала об уничтожении "азовцев", поэтому признание того факта, что они не только существуют, но и успешно разгромили российские позиции, разрушает всю информационную картину оккупантов.

Какую игру ведут США?

Пока Россия сталкивается с внутренними кризисами, Украина вынуждена противостоять не только врагу на поле боя, но и политическим играм западных партнеров. Попытки соблюдать негласные договоренности, чтобы не наносить ударов по российской энергетике, не принесли результата – Россия продолжила террор.

Более того, американская сторона прибегает к скрытому давлению. По словам эксперта, Украине ограничивали доступ к данным Starshield и прекращали передачу разведывательной информации о запусках баллистических ракет. Администрация США пытается переложить ответственность на частные компании, избегая публичных заявлений.

Особую угрозу представляет фигура Джей Ди Венса, который, в отличие от Дональда Трампа, склонен к более радикальным и быстрым действиям. Его готовность менять позицию в зависимости от политической конъюнктуры делает его непредсказуемым фактором.

Стремление американских политиков быстро урегулировать конфликт в ущерб украинским интересам имеет прямые последствия: из-за отсутствия достаточного количества систем ПВО и разрешений на нанесение ударов российские самолеты подлетают ближе и сбрасывают УАБы на украинские города, в частности на Днепр.

В условиях, когда разведывательная поддержка партнеров становится нестабильной, украинские Силы обороны демонстрируют высокий уровень автономности. Отечественные спецслужбы самостоятельно проводят сложные операции по выявлению и уничтожению российских стартовых установок, в частности комплексов С-400.

Эта ситуация диктует единственный возможный сценарий для Украины: максимальная опора на собственные силы и консолидация общества. Тыл не имеет права перекладывать ответственность на фронт. Несмотря на все геополитические сложности и временные ограничения со стороны партнеров, украинская армия продолжает адаптироваться, находить новые методы противодействия и методично уничтожать оккупационный контингент, который все больше погрязает в собственной лжи.