Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Интервью Россия выдумывает победы в Донецкой области и посылает людей на гибель: что скрывает Кремль и при чем здесь США
21 октября, 15:00
5

Россия выдумывает победы в Донецкой области и посылает людей на гибель: что скрывает Кремль и при чем здесь США

Алина Кулеба

В эксклюзивном аналитическом обзоре для 24 Канала руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко и ведущая Ирина Усова обсудили последствия тотальной дезинформации в российском военном командовании. Эта тенденция свидетельствует о постепенном коллапсе российской военной машины, вынуждая оккупантов переходить к скрытой принудительной мобилизации.

Российское командование заявляет о захвате украинских городов, которые на самом деле не контролирует, а из-за нехватки личного состава вынуждено искать новых военных даже среди осужденных. В то же время США ограничивают отдельные виды поддержки Украины, а Россия продолжает наступление и терроризирует украинские города.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко для 24 Канала объяснил, почему российские генералы сообщают о вымышленных победах, как Кремль пытается скрыть кризис в армии и какую игру ведет администрация Дональда Трампа. Также он рассказал, почему Украина вынуждена все больше полагаться на собственные силы на фоне непредсказуемой политики Вашингтона.

Российская военная машина оказалась в ловушке собственной пропаганды. Заявления начальника Генштаба России Валерия Герасимова о якобы захвате украинского Доброполья, которые оперативно опроверг Кирилл Буданов, – лишь верхушка айсберга.

Как отметил Петр Андрющенко, российское командование продолжает воевать по советским картам, рисуя на них мнимые продвижения.

Когда высшее руководство отчитывается о захвате населенного пункта, который на самом деле не контролирует, это запускает цепную реакцию с катастрофическими последствиями для самой российской армии.

Чтобы оправдать лживые отчеты, генералы вынуждены бросать живую силу в бессмысленные штурмы, пытаясь любой ценой дойти до уже "захваченных" на бумаге рубежей. Это приводит к огромным потерям, которые ежедневно фиксируют украинские Силы беспилотных систем и Генеральный штаб.

Полное интервью с Андрющенко: смотреть видео

Колоссальные потери на фронте кардинально изменили качество российской армии. Маргинальный слой населения, который был готов идти на смерть за деньги, фактически иссяк. Сейчас Россия вынуждена переходить к скрытой, но абсолютно принудительной мобилизации, забирая людей по разнарядкам прямо с производств.

Следствием этого стал резкий рост случаев "самовольного оставления части" (СОЧ) в оккупационной армии. Российская пропаганда тщательно скрывает эти цифры, параллельно сокращая количество публикаций о проблемах с мобилизацией в Украине, поскольку аналогичные процессы, включая силовую погрузку в автобусы, уже начались в самой России.

Показательным индикатором кадрового голода является изменение подходов к вербовке заключенных. Если раньше наемников искали в колониях, то теперь контракты подписывают непосредственно в залах суда.

Андрющенко приводит конкретный пример: во время отступления россиян от наступления Третьей штурмовой бригады под Добропольем на видео опознали жителя Мариуполя. Мужчина должен был получить 15 лет за убийство, но прямо из зала суда подписал контракт и оказался на передовой.

В российском информационном поле остается около 10% так называемых Z-патриотов, которые понимают реальное положение дел и видят ложь командования.

Однако их судьба показательна: несогласных либо сажают за решетку (как это случилось с Татьяной Монтян), либо они вынуждены интегрироваться в официальную пропагандистскую машину и транслировать выгодные Кремлю нарративы.

Особую панику в рядах оккупантов вызывает деятельность украинских подразделений, в частности Третьей штурмовой бригады под командованием Андрея Билецкого. Российская пропаганда годами рассказывала об уничтожении "азовцев", поэтому признание того факта, что они не только существуют, но и успешно разгромили российские позиции, разрушает всю информационную картину оккупантов.

Пока Россия сталкивается с внутренними кризисами, Украина вынуждена противостоять не только врагу на поле боя, но и политическим играм западных партнеров. Попытки соблюдать негласные договоренности, чтобы не наносить ударов по российской энергетике, не принесли результата – Россия продолжила террор.

Более того, американская сторона прибегает к скрытому давлению. По словам эксперта, Украине ограничивали доступ к данным Starshield и прекращали передачу разведывательной информации о запусках баллистических ракет. Администрация США пытается переложить ответственность на частные компании, избегая публичных заявлений.

Особую угрозу представляет фигура Джей Ди Венса, который, в отличие от Дональда Трампа, склонен к более радикальным и быстрым действиям. Его готовность менять позицию в зависимости от политической конъюнктуры делает его непредсказуемым фактором.

Стремление американских политиков быстро урегулировать конфликт в ущерб украинским интересам имеет прямые последствия: из-за отсутствия достаточного количества систем ПВО и разрешений на нанесение ударов российские самолеты подлетают ближе и сбрасывают УАБы на украинские города, в частности на Днепр.

В условиях, когда разведывательная поддержка партнеров становится нестабильной, украинские Силы обороны демонстрируют высокий уровень автономности. Отечественные спецслужбы самостоятельно проводят сложные операции по выявлению и уничтожению российских стартовых установок, в частности комплексов С-400.

Эта ситуация диктует единственный возможный сценарий для Украины: максимальная опора на собственные силы и консолидация общества. Тыл не имеет права перекладывать ответственность на фронт. Несмотря на все геополитические сложности и временные ограничения со стороны партнеров, украинская армия продолжает адаптироваться, находить новые методы противодействия и методично уничтожать оккупационный контингент, который все больше погрязает в собственной лжи.