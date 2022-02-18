Россия выдвигает требования, которые Запад не может выполнить, – военный эксперт

Россия требует от Запада свернуть свое вооружение на территории Восточной Европы. В то же время сама наоборот вводит войска в Беларусь и пугает наступлением.

Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что в Беларусь уже приезжал начальник генштаба России Валерий Герасимов.

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"Это будет оперативная группировка, которая там (в Беларуси – 24 канал) останется навсегда. Затем, возможно, еще и добавится ядерный компонент", – сказал Жданов.

Что хочет показать Россия

Военный эксперт отметил, что Россия использует свой давний трюк.

Россия выдвигает требования, которые не могут быть выполнены Западом,

– заметил Жданов.

Таким образом, мол, Россия ставит Запад перед выбором: или начинаем войну, или вы отступаете.

Раньше Запад действительно отступал, это срабатывало. Начиная с Первой холодной войны, Запад не шел на конфронтацию и прямое противостояние с Россией. На это и надеется Россия сейчас. Она показывает свою решительность и готовность воевать, цена вопроса "великого государства" для России не стоит вообще. Олег Жданов Военный эксперт

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