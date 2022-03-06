Россия выдыхается и терпит большие потери, – Кулеба

Дмитрий Кулеба заявил, что глобальная антивоенная коалиция работает над противодействием России. Военный потенциал государства-агрессора уже начал снижаться.

Главное оружие мира – мощные санкции и комплексная военная поддержка Украины. Об этом заявил министр иностранных дел, передает 24 канал.

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Он подчеркнул, что в первые дни войны Украина выстояла благодаря:

мужественному сопротивлению наших воинов,

профессионализму военно-политического руководства,

консолидированной международной поддержке.

Запланированный блицкриг провалился и увяз, но угроза не миновала. Санкции больно бьют по экономике, оборонному сектору и российским элитам. Благодаря системному давлению Россия выдыхается и несет весомые потери,

– сказал Кулеба.

Он заверил, что Украина и мир вынудят агрессора платить неприемлемую цену за эту войну.

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