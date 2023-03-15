Россия вынуждена выбирать между качественным оборонным комплексом и обученными военными, – ISW
Источник:ISW
Кремль продолжает принимать меры по мобилизации российской оборонно-промышленной базы (ОПБ), которая испытывает трудности. Нехватку квалифицированных работников ОПБ признал сам российский диктатор Владимир Путин.
Об этом идет речь в актуальном отчете аналитиков Института изучения войны (ISW). Отмечают, что таким образом в Кремле готовятся к продолжительной войне против Украины.
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Российские власти продолжают меры по мобилизации российской оборонно-промышленной базы для длительной войны, включая меры, которые заставят Кремль выбирать между квалифицированными рабочими в оборонно-промышленной базе и квалифицированным военным персоналом, воюющим в Украине,
– подчеркнули аналитики.
Путин делает "рейды" на оборонные предприятия
Путин во время визита 14 марта на авиационный завод в Улан-Удэ в Бурятии заявил, что оборонно-промышленная база испытывает недостаток должным образом подготовленных кадров, и объявил о ряде реформ, направленных на привлечение большего количества специалистов для работы на военных заводах, включающих перераспределение федеральных активов на жилье и повышение заработной платы
В свою очередь глава минобороны страны-агрессора Сергей Шойгу во время посещения корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области призвал завод удвоить производство даже после объявления о том, что предприятие выполнило требования гособоронзаказа.
"Оборонка" – в приоритете
Путин также сказал, что министерство промышленности и торговли России подготовило список неуказанных специальностей, по которым будет отсрочка от военной службы, что может свидетельствовать о том, что Кремль придает приоритет использованию квалифицированных рабочих в производстве российского оружия, а не обученным солдатам в русской армии.
Аналитики также напомнили, что российские информагентства писали, что минфин России также рассматривает возможность выпуска военных облигаций.
В России проблемы с "оборонкой": коротко
- Ранее СБУ Украины сообщила, что российские оборонные предприятия значительно снизили свои требования к найму и теперь принимают работников без опыта и с историей употребления наркотиков, судимостью и банкротством.
- В ISW уже отчитывались о попытках России "омолодить" свой ОПК в условиях нехватки рабочей силы и западных санкций и, как следствие, отсутствия успеха в этом начинании.
- Россия все еще производит высокотехнологичное оружие: новые ракеты и беспилотники, несмотря на санкции. Так происходит, поскольку имеющихся ограничений недостаточно.