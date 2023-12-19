Россия выпустила дроны по Киеву: власти сообщали о работе ПВО
Враг каждую ночь атакует наше государство дронами. Собственно, на этот раз под прицелом – столица. Однако Противовоздушная оборона Украины не дремлет.
Во вторник поздно вечером, 19 декабря, местные жители Киева после оглашения тревоги слышали взрывы. Впоследствии власти города констатировали, что работают системы ПВО, – передает 24 Канал.
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Атака беспилотников на Киев
Воздушная тревога в столице была объявлена в 22:56, а в регионе – около 22:30.
Уже в 23:01 в Киевской ОВА сообщили о работе систем ПВО по дронам, выпущенных российской армией.
В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,
– говорится в сообщении.
Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко через несколько минут после этого уточнил, что противовоздушная оборона сработала именно в пригороде.
В то же время власти призывают людей не пренебрегать сигналами о воздушной опасности и спускаться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.
Что взять с собой в укрытие во время тревоги / Инфографика 24 Канала
Больше о тревоге и обстреле
- Воздушные силы еще около 19:00 предупреждали об активности вражеской авиации и запуске ударных дронов по Одесской области. Там информировали, что враг атаковал беспилотниками из акватории Черного моря.
- Уже в 23:00 стало известно об очередной угрозе для Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Житомирской областей и города Киева.
- Добавим, что утром 19 декабря спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отмечала, что оккупанты, скорее всего, будут обстреливать Украину. По ее словам, ночь на этот день прошла спокойно исключительно потому, что была плохая погода в Черном море.
- В то же время, по состоянию на 23:30, 19 декабря сообщений о пусках ракет со стороны российских захватчиков не было. Хотя днем корабельная группировка Кремля составляла: две единицы в Черном море, одна единица – в Азовском.