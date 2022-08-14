российская армия ночью выпустила по Днепропетровщине десятки снарядов: есть раненые

Российские войска в очередной раз обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины – в результате атаки есть раненные. Обстрелами также повреждены линии электропередачи – люди остались без света.

Враг из ствольной артиллерии обстрелял Никополь – повреждены частные дома. Около 5 утра из "Градов" оккупанты накрыли Марганец. Из-за обстрелов ранен мужчина.

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Напряженная ночь вражеских атак. Российская армия снова обстреляла два района – Никопольский и Криворожский. Трижды накрыла огнем Никопольский,

– отметил Валентин Резниченко.

Последствия обстрелов

По Никополю попали из ствольной артиллерии. 20 прилетов. В городе повреждены 9 многоэтажных и 8 частных домов, школа и несколько магазинов.

Обстрелом задело газопроводы и линии электропередач. Несколько тысяч никопольчан без света. На месте работают электрики. Обошлось без пострадавших.

По Марганцу россияне били из "Градов". В мирные кварталы прилетело 30 российских снарядов. Ранен 69-летний мужчина, он в больнице. В городе изуродовано более 10 частных домов и электросеть.

Николай Лукащук сообщил, что в одном доме произошел пожар, который сейчас ликвидирован.

В Криворожском районе под обстрел вражеских "Ураганов" попала Зеленодольская община. Без жертв и разрушений.

Последствия обстрелов Днепропетровщины / Фото Валентин Резниченко

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