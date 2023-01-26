Россия выпустила по Украине 55 ракет, большинство сбили силы ПВО, – Залужный

26 января захватчики нанесли массированный удар по Украине. Однако наши силы ПВО сбили большинство вражеских ракет.

Так, украинские защитники уничтожили 47 крылатых ракет. Всего оккупанты выпустили 55 ракет.

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Украинская ПВО сбила много ракет

Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, враг осуществил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования – Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59 – с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря.

Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них в районе Киева. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей,

– отметил Залужный.



ПВО уничтожила 47 ракет / фото Валерия Залужного

В ОК "Юг" сообщили, что во время массированной ракетной атаки враг целился по объектам критической инфраструктуры. Поражены несколько таких объектов в Винницкой и Одесской областях.

"Силами обороны в нашей зоне ответственности было уничтожено 26 вражеских ракет воздушного и морского базирования: 3 – над Одесчиной, 13 – над Николаевщиной, 7 – над Херсонщиной и 3 – над Винницкой областью", – рассказали в ведомстве.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что на этот раз оккупанты применили высокоточные ракеты воздушного и морского базирования:

Х-47 "Кинжал" – из двух самолетов МиГ-31К;

крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 – из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из акватории Каспийского моря;

крылатые ракеты морского базирования "Калибр" – с кораблей и подводных лодок из акватории Черного моря.

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