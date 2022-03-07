Россия выпустила по Украине около 600 ракет, – Пентагон
7 марта 2022 , 02:17Читати новину українською
Источник:ABC News
Россия продолжает циничный обстрел мирных населенных пунктов Украины. С начала полномасштабного вторжения оккупанты выпустили около 600 ракет.
При этом украинская система противовоздушной обороны все еще остается эффективной. Об этом сообщили в министерстве обороны США.
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С момента начала вторжения в Украину 24 февраля было произведено около 600 запусков российских ракет,
– сказали в ведомстве.
Кроме того, в Пентагоне указали, что Россия не оставляет попыток завоевать господство в украинском воздушном пространстве.
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