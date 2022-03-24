Россия выпустила ракету "Калибр" в центр Харькова, она упала возле метро
24 марта 2022 , 14:39Читати новину українською
Источник:Суспільне Харьков
Украинский город Харьков оккупанты обстреляли с кораблей Черноморского флота. В центр города попала ракета "Калибр".
Оккупанты выпустили ракету типа "Калибр". Об этом сообщает штаб обороны Харьковской области.
К теме Удар по российским десантным кораблям в Бердянске: детали от Генштаба ВСУ
Ракета упала в районе метро "Университет". Информацию о последствиях уточняют,
– говорится в сообщении.
Как сообщал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, город подвергся 140 обстрелам из реактивных систем залпового огня. А 44 раза оккупанты обстреливали Харьков из артиллерии, танками минометами и другим.
Что оккупанты уже уничтожили в Харькове: смотрите видео