Россия выпустила ракету "Калибр" в центр Харькова, она упала возле метро

24 марта 2022 , 14:39
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Источник:

Суспільне Харьков

Украинский город Харьков оккупанты обстреляли с кораблей Черноморского флота. В центр города попала ракета "Калибр".

Оккупанты выпустили ракету типа "Калибр". Об этом сообщает штаб обороны Харьковской области.

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Ракета упала в районе метро "Университет". Информацию о последствиях уточняют,
– говорится в сообщении.

Как сообщал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, город подвергся 140 обстрелам из реактивных систем залпового огня. А 44 раза оккупанты обстреливали Харьков из артиллерии, танками минометами и другим.

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Автор: Оксана Княжик