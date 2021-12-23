Россия выступила с неожиданным заявлением, – Гармаш о возобновлении работы КПВВ

23 декабря 2021 , 16:16
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Источник:

24 канал

Работу существующих контрольных пунктов въезда-выезда вдоль линии столкновения восстановить к праздникам не удастся. Ведь Россия выдвигает свои требования.

Соответствующий вопрос рассматривался на заседании Трехсторонней контактной группы. Об этом рассказал в эфире 24 каналу представитель Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш.

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"Они (в России – 24 канал) выступили с неожиданным заявлением. Сначала оно показалось оптимистичным", – заметил Гармаш.

Какое у России было условие

Он объяснил, что Россия предложила с 30 декабря по 10 января открыть все свои КПВВ. Но дальше появилось условие.

Они были готовы сделать это, если Украина признает их документ о вакцинации и признает российскую вакцину,
– подчеркнул Гармаш.

По его словам, вопрос российских вакцин – это не компетенция трехсторонней контактной группы. Признание документов о вакцинации – это фактически:

  • субъективизация временно оккупированных Луганской и Донецкой областей как стороны конфликта;
  • снятие ответственности с России за войну на Донбассе;
  • признание факта гражданской войны.

"Поэтому это невыполнимое требование", –  сказал представитель Донецкой области в ТКГ.

Мы предложили без разных требований открыть все КПВВ. Мы готовы были это сделать и сегодня (23 декабря – 24 канал). Но та сторона снова подвела вопрос открытия КПВВ к выполнению их де-факто политических требований.

Сергей Гармаш

Представитель Донецкой области в ТКХ

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Ситуация на Донбассе: важное

  • Во время заседания ТКГ стороны договорились о новом прекращении огня на Донбассе. Формально эти договоренности действуют еще с июля 2020 года, но их постоянно нарушают боевики.
  • Сначала выстрелов на Донбассе действительно стало меньше, однако в 2021 году российские наемники значительно активизировались. За первый год такого "перемирия" погибли полсотни украинских бойцов.
  • В Офисе Президента заявили о сдержанном оптимизме. Там надеются на деэскалацию ситуации на Донбассе и разблокирование мирного процесса.
  • В Минобороны Украины заявили, что готовы соблюдать режим прекращения огня при условии, что его будут придерживаться и пророссийские боевики.
  • По сообщению пресс-центра штаба Операции Объединенных сил, за 22 декабря и по состоянию на 7:00 текущих суток на Востоке Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.
Автор: Анастасія Мигидюк