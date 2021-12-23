Россия выступила с неожиданным заявлением, – Гармаш о возобновлении работы КПВВ
Источник:24 канал
Работу существующих контрольных пунктов въезда-выезда вдоль линии столкновения восстановить к праздникам не удастся. Ведь Россия выдвигает свои требования.
Соответствующий вопрос рассматривался на заседании Трехсторонней контактной группы. Об этом рассказал в эфире 24 каналу представитель Донецкой области в ТКГ Сергей Гармаш.
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"Они (в России – 24 канал) выступили с неожиданным заявлением. Сначала оно показалось оптимистичным", – заметил Гармаш.
Какое у России было условие
Он объяснил, что Россия предложила с 30 декабря по 10 января открыть все свои КПВВ. Но дальше появилось условие.
Они были готовы сделать это, если Украина признает их документ о вакцинации и признает российскую вакцину,
– подчеркнул Гармаш.
По его словам, вопрос российских вакцин – это не компетенция трехсторонней контактной группы. Признание документов о вакцинации – это фактически:
- субъективизация временно оккупированных Луганской и Донецкой областей как стороны конфликта;
- снятие ответственности с России за войну на Донбассе;
- признание факта гражданской войны.
"Поэтому это невыполнимое требование", – сказал представитель Донецкой области в ТКГ.
Мы предложили без разных требований открыть все КПВВ. Мы готовы были это сделать и сегодня (23 декабря – 24 канал). Но та сторона снова подвела вопрос открытия КПВВ к выполнению их де-факто политических требований.
В ТКГ рассказали о возобновлении работы КПВВ: смотрите видео
Ситуация на Донбассе: важное
- Во время заседания ТКГ стороны договорились о новом прекращении огня на Донбассе. Формально эти договоренности действуют еще с июля 2020 года, но их постоянно нарушают боевики.
- Сначала выстрелов на Донбассе действительно стало меньше, однако в 2021 году российские наемники значительно активизировались. За первый год такого "перемирия" погибли полсотни украинских бойцов.
- В Офисе Президента заявили о сдержанном оптимизме. Там надеются на деэскалацию ситуации на Донбассе и разблокирование мирного процесса.
- В Минобороны Украины заявили, что готовы соблюдать режим прекращения огня при условии, что его будут придерживаться и пророссийские боевики.
- По сообщению пресс-центра штаба Операции Объединенных сил, за 22 декабря и по состоянию на 7:00 текущих суток на Востоке Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.