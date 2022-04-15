Россия высылает 18 европейских дипломатов: в ЕС осудили такой шаг

Москва объявила 18 членов делегации ЕС "персоной нон грата". Дипломатам вскоре придется уехать из России.

В ЕС такое решение осудили. Назвали его неоправданным и безосновательным.

Читайте также Россия потенциально может выкупить европейские самолеты: все из-за поправки к санкциям ЕС

Не было никаких оснований для решения российской власти, кроме как ответный шаг,

– отметили в СБУ.

ЕС выдворил десятки российских дипломатов

Из-за нападения России на Украину ЕС выслал десятки российских дипломатов.

Только в конце марта Ирландия, Бельгия, Нидерланды и Чехия издали приказы о выслании в общей сложности 43 сотрудников российского посольства. Их, кстати, подозревают в шпионаже.

Может заинтересовать – В Кремле не понимают, что Киев может ударить по Москве – Яковенко: