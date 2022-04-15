Россия высылает 18 европейских дипломатов: в ЕС осудили такой шаг
15 апреля 2022 , 21:15Читати новину українською
Источник:BBC
Москва объявила 18 членов делегации ЕС "персоной нон грата". Дипломатам вскоре придется уехать из России.
В ЕС такое решение осудили. Назвали его неоправданным и безосновательным.
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Не было никаких оснований для решения российской власти, кроме как ответный шаг,
– отметили в СБУ.
ЕС выдворил десятки российских дипломатов
Из-за нападения России на Украину ЕС выслал десятки российских дипломатов.
Только в конце марта Ирландия, Бельгия, Нидерланды и Чехия издали приказы о выслании в общей сложности 43 сотрудников российского посольства. Их, кстати, подозревают в шпионаже.
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